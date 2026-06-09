L’Herberie fête l’été Pouancé La Haute Herberie Ombrée d’Anjou

Ombrée d’Anjou

L’Herberie fête l’été Pouancé

La Haute Herberie L’Herberie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L’Herberie fête l’été avec l’inauguration de la guinguette, le samedi 11 juillet 2026, à Pouancé.

L’été arrive à L’Herberie !

Le 11 juillet, L’Herberie ouvre les portes pour l’inauguration de la guinguette — une soirée de 17h à 1h, en plein air, en famille, les pieds dans l’herbe.

Au programme

Marché nocturne

Jeux pour enfants

Ambiance musicale .

La Haute Herberie L’Herberie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 herberie.asso.lcdv@gmail.com

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English :

L’Herberie celebrates summer with the inauguration of the guinguette on Saturday, July 11, 2026, in Pouancé.

L’événement L’Herberie fête l’été Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Anjou bleu