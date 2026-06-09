L’Herberie fête l’été Pouancé La Haute Herberie Ombrée d’Anjou
L’Herberie fête l’été Pouancé La Haute Herberie Ombrée d’Anjou samedi 11 juillet 2026.
Ombrée d’Anjou
L’Herberie fête l’été Pouancé
La Haute Herberie L’Herberie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
L’Herberie fête l’été avec l’inauguration de la guinguette, le samedi 11 juillet 2026, à Pouancé.
L’été arrive à L’Herberie !
Le 11 juillet, L’Herberie ouvre les portes pour l’inauguration de la guinguette — une soirée de 17h à 1h, en plein air, en famille, les pieds dans l’herbe.
Au programme
Marché nocturne
Jeux pour enfants
Ambiance musicale .
La Haute Herberie L’Herberie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 herberie.asso.lcdv@gmail.com
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English :
L’Herberie celebrates summer with the inauguration of the guinguette on Saturday, July 11, 2026, in Pouancé.
L’événement L’Herberie fête l’été Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Anjou bleu
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