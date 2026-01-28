Rallye fermier Le Tremblay Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou
Rallye fermier Le Tremblay Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou jeudi 19 février 2026.
Rallye fermier Le Tremblay
Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 15:30:00
fin : 2026-02-26 17:00:00
Date(s) :
2026-02-19 2026-02-26 2026-04-16 2026-04-23 2026-07-23 2026-10-22
Rallye fermier Mardi 19 et 26 Février, 16 et 23 Avril, 23 Juillet et 22 Octobre 2026
La vie de la ferme n’aura plus aucun secret pour vous, après ce rallye.
Relever les défis et répondez aux questions en parcourant la ferme, en famille ou entre
amis.
Ouvert à tous, inscription obligatoire.
Dès 5 ans. .
+33 6 70 28 86 73 fermelgbio@gmail.com
English :
Farm rally Tuesday, February 19 and 26, April 16 and 23, July 23 and October 22, 2026
