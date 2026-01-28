Rallye fermier Le Tremblay Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou

Rallye fermier Le Tremblay

Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-19 15:30:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

Rallye fermier Mardi 19 et 26 Février, 16 et 23 Avril, 23 Juillet et 22 Octobre 2026

La vie de la ferme n’aura plus aucun secret pour vous, après ce rallye.

Relever les défis et répondez aux questions en parcourant la ferme, en famille ou entre

amis.

Ouvert à tous, inscription obligatoire.

Dès 5 ans. .

Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 28 86 73 fermelgbio@gmail.com

English :

Farm rally Tuesday, February 19 and 26, April 16 and 23, July 23 and October 22, 2026

