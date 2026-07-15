Ombrée Soleil Foot-Basket Grugé-l’Hôpital Grugé-l’Hôpital Ombrée d’Anjou
mercredi 29 juillet 2026 · Grugé-l'Hôpital · Ombrée d'Anjou
Informations pratiques
Ombrée d’Anjou
Ombrée Soleil Foot-Basket Grugé-l’Hôpital
Grugé-l’Hôpital City stade Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29 12:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Activité Foot-Basket proposée le 29 Juillet 2026 au City Stade de Grugé-l’Hôpital.
Pour sa 9ème édition, le programme Ombrée Soleil sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives bol d’oxygène , animations culturelles bain de lecture , spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !
Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou. Les enfants devront être accompagnés d’un adulte ou avoir une autorisation signée.
Dès 5 ans.
Activité multisport proposée le 29 Juillet. Annulée si canicule.
Gratuit. .
Grugé-l’Hôpital City stade Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr
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English :
Soccer-Basketball event scheduled for July 29, 2026, at the City Stade in Grugé-l’Hôpital.
L’événement Ombrée Soleil Foot-Basket Grugé-l’Hôpital Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou bleu
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