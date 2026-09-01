Journée de l’Éloge de la Lenteur Plan d’eau Bernouët Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Journée de l’Éloge de la Lenteur

Plan d’eau Bernouët Chemin des Portes Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Journée de l’éloge de la lenteur au plan d’eau de Bernouet.

Courses de Lentathlon pour enfant et adulte

Course de cagouille

Concours de déguisement en cagouille

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Plan d’eau Bernouët Chemin des Portes Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@sefco.fr

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L’événement Journée de l’Éloge de la Lenteur Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge