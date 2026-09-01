Journée de l’Éloge de la Lenteur Plan d’eau Bernouët Saint-Jean-d’Angély
dimanche 13 septembre 2026 · Plan d'eau Bernouët · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Journée de l’Éloge de la Lenteur
Plan d’eau Bernouët Chemin des Portes Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Journée de l’éloge de la lenteur au plan d’eau de Bernouet.
Courses de Lentathlon pour enfant et adulte
Course de cagouille
Concours de déguisement en cagouille
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Plan d’eau Bernouët Chemin des Portes Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@sefco.fr
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L’événement Journée de l’Éloge de la Lenteur Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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