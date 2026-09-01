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Journée de l’Éloge de la Lenteur Plan d’eau Bernouët Saint-Jean-d’Angély

dimanche 13 septembre 2026 · Plan d'eau Bernouët · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Plan d'eau Bernouët
Adresse
Chemin des Portes
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Jean-d’Angély

Journée de l’Éloge de la Lenteur

Plan d’eau Bernouët Chemin des Portes Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Journée de l’éloge de la lenteur au plan d’eau de Bernouet.
Courses de Lentathlon pour enfant et adulte
Course de cagouille
Concours de déguisement en cagouille
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Plan d’eau Bernouët Chemin des Portes Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact@sefco.fr

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L’événement Journée de l’Éloge de la Lenteur Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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