Informations pratiques

Tulle

Journée de l’éphèmère

Impasse Latreille Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Rencontres théâtrales 15 h La Folie des roses 16 h 30 Roméo et Juliette 17 h 30 Départ salle Latreille pour s’installer dans la cour de l’ancienne école de Turgot. (5 min de marche) 18 h 00 Philemon .

Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 33 38 77 compagnieartensol@gmail.com

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English : Journée de l’éphèmère

L’événement Journée de l’éphèmère Tulle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Contrées Vertes