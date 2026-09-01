Journée de l’éphèmère Tulle
samedi 26 septembre 2026 · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Journée de l’éphèmère
Impasse Latreille Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Rencontres théâtrales 15 h La Folie des roses 16 h 30 Roméo et Juliette 17 h 30 Départ salle Latreille pour s’installer dans la cour de l’ancienne école de Turgot. (5 min de marche) 18 h 00 Philemon .
Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 33 38 77 compagnieartensol@gmail.com
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English : Journée de l’éphèmère
L’événement Journée de l’éphèmère Tulle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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