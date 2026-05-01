Strasbourg

Journée de l’Europe Portes ouvertes au Parlement Européen

Allée du Printemps Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Lors de la Journée de l’Europe, adultes et enfants ont la possibilité de visiter un lieu hautement symbolique, fleuron de l’architecture contemporaine, tout en apprenant à mieux connaître les rouages du cette institution, son rôle et sa contribution à la construction européenne.

Découvrez le fonctionnement du Parlement avec des guides multimédias disponibles dans les 24 langues officielles de l’Union européenne.Visitez l’hémicycle où d’importants débats et votes historiques ont lieu, ainsi que le Parlamentarium Simone Veil, une expérience immersive et interactive.

Des animations pour toute la famille se tiendront dans l’Agora du bâtiment Louise Weiss.

Programme 2026 https://www.europarl.europa.eu/europe-day/fr/ .

Allée du Printemps Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

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English :

L’événement Journée de l’Europe Portes ouvertes au Parlement Européen Strasbourg a été mis à jour le 2026-04-28 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg