Journee de patrimoine de pays au chateau de la reine margot saint projet 82160 Saint-Projet
Journee de patrimoine de pays au chateau de la reine margot saint projet 82160 Saint-Projet dimanche 28 juin 2026.
Saint-Projet
Journee de patrimoine de pays au chateau de la reine margot
saint projet 82160 chateau de la reine margot au bourg 82160 saint projet Saint-Projet Tarn-et-Garonne
Tarif : – – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-29 19:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Le château vous propose pour ces journées de patrimoine de pays , une visite , une brocante un menu a déguster , un café.
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saint projet 82160 chateau de la reine margot au bourg 82160 saint projet Saint-Projet 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 83 97 19 63 bergaulphilippe@gmail.com
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English :
The château offers you a visit, a flea market, a tasting menu and a coffee.
L’événement Journee de patrimoine de pays au chateau de la reine margot Saint-Projet a été mis à jour le 2025-04-25 par Office de Tourisme Causses et Gorges de l’Aveyron
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