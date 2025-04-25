Journee de patrimoine de pays au chateau de la reine margot saint projet 82160 Saint-Projet

Saint-Projet

Journee de patrimoine de pays au chateau de la reine margot

saint projet 82160 chateau de la reine margot au bourg 82160 saint projet Saint-Projet Tarn-et-Garonne

Tarif : – – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-29 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Le château vous propose pour ces journées de patrimoine de pays , une visite , une brocante un menu a déguster , un café.

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saint projet 82160 chateau de la reine margot au bourg 82160 saint projet Saint-Projet 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 83 97 19 63 bergaulphilippe@gmail.com

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English :

The château offers you a visit, a flea market, a tasting menu and a coffee.

L’événement Journee de patrimoine de pays au chateau de la reine margot Saint-Projet a été mis à jour le 2025-04-25 par Office de Tourisme Causses et Gorges de l’Aveyron