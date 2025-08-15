Atelier initiation à la grimpe d’arbre Saint-Projet
Atelier initiation à la grimpe d’arbre Saint-Projet vendredi 24 juillet 2026.
Atelier initiation à la grimpe d’arbre
Saint-Projet Lot
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:30:00
fin : 2026-08-21 11:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
La grimpe d'arbre, une aventure envoûtante où l'équilibre, le dépassement de soi, la quiétude, l'agilité se conjuguent avec le plaisir exquis d'être perché pour contempler le monde d'en haut.
La grimpe d'arbre, une aventure envoûtante où l'équilibre, le dépassement de soi, la quiétude, l'agilité se conjuguent avec le plaisir exquis d'être perché pour contempler le monde d'en haut.
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Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 5 65 27 52 50
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English :
Tree climbing, an enchanting adventure where balance, self-transcendence, quietude and agility combine with the exquisite pleasure of being perched to contemplate the world from above.
Tree climbing, an enchanting adventure where balance, self-transcendence, quietude and agility combine with the exquisite pleasure of being perched to contemplate the world from above.
L’événement Atelier initiation à la grimpe d’arbre Saint-Projet a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Gourdon
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