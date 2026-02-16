Soirée dansante Salle des fêtes Saint-Projet
Soirée dansante Salle des fêtes Saint-Projet samedi 24 octobre 2026.
Soirée dansante
Salle des fêtes Le bourg Saint-Projet Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Venez nombreux pour vous divertir lors de cette soirée dansante et festive !
Venez nombreux pour vous divertir lors de cette soirée dansante et festive !
.
Salle des fêtes Le bourg Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 5 65 37 93 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one and all to enjoy this festive evening of dancing and fun!
L’événement Soirée dansante Saint-Projet a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Gourdon