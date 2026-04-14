Visite libre des jardins à la française du château de la Reine Margot, Château de la Reine Margot, Saint-Projet
Visite libre des jardins à la française du château de la Reine Margot, Château de la Reine Margot, Saint-Projet vendredi 5 juin 2026.
Visite libre des jardins à la française du château de la Reine Margot 5 – 7 juin Château de la Reine Margot Tarn-et-Garonne
2€ (livret explicatif)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Le jardin à la française de 3 hectares du château de la Reine Margot est un jardin géométrique, agrémenté de vases Médicis fleuris et du buste de la Reine Margot.
Divisé en sept parties, il offre une promenade structurée permettant d’admirer :
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la perspective du jardin
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ses compositions florales
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une vue panoramique sur les environs
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la mise en valeur de l’architecture massive et défensive du château
Château de la Reine Margot 82160 Saint-Projet Saint-Projet 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie
Le jardin à la française de 3 hectares du château de la Reine Margot est un jardin géométrique, agrémenté de vases Médicis fleuris et du buste de la Reine Margot.
©PHILIPPE BERGAUL
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