Balade reconnaissance des porte-greffes sauvages Saint-Projet
Balade reconnaissance des porte-greffes sauvages Saint-Projet dimanche 14 juin 2026.
Saint-Projet
Balade reconnaissance des porte-greffes sauvages
Mas de Savy Saint-Projet Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Camille nous emmène découvrir sept essences d'arbres sauvages de notre terroir qui se prêtent à la greffe sauvage
Camille nous emmène découvrir sept essences d'arbres sauvages de notre terroir qui se prêtent à la greffe sauvage. Vous apprendrez à les reconnaître et à les marquer afin de retrouver les porte-greffes au moment de greffer, au printemps lorsque les feuilles ne seront pas encore sorties.
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Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contac@tierslieusavy.fr
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English :
Camille takes us on a tour of seven wild tree species in our region that lend themselves to wild grafting
L’événement Balade reconnaissance des porte-greffes sauvages Saint-Projet a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Gourdon
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