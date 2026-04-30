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Balade reconnaissance des porte-greffes sauvages Saint-Projet

Balade reconnaissance des porte-greffes sauvages Saint-Projet

Balade reconnaissance des porte-greffes sauvages Saint-Projet dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Mas de Savy

Ville : 46300 Saint-Projet

Département : Lot

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 15 15 Général

Saint-Projet

Balade reconnaissance des porte-greffes sauvages

Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Camille nous emmène découvrir sept essences d'arbres sauvages de notre terroir qui se prêtent à la greffe sauvage

Camille nous emmène découvrir sept essences d'arbres sauvages de notre terroir qui se prêtent à la greffe sauvage. Vous apprendrez à les reconnaître et à les marquer afin de retrouver les porte-greffes au moment de greffer, au printemps lorsque les feuilles ne seront pas encore sorties.

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Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51  contac@tierslieusavy.fr

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English :

Camille takes us on a tour of seven wild tree species in our region that lend themselves to wild grafting

L’événement Balade reconnaissance des porte-greffes sauvages Saint-Projet a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Gourdon

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