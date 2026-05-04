Concours de pétanque Saint-Projet
Concours de pétanque Saint-Projet samedi 6 juin 2026.
Saint-Projet
Concours de pétanque
Place de la Mairie Saint-Projet Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Si vous êtes amateurs de boules, préparez-vous !
Prêts à défier vos amis, passer un bon moment et tenter de décrocher la victoire ? Le village de Saint-Projet devient le théâtre d'un concours de pétanque auquel le comité des fêtes vous convie.
Cet évènement est ouvert à tous, que vous soyez passionnés, curieux, tireurs d'élite ou simples pointeurs du dimanche !
Si vous êtes amateurs de boules, préparez-vous !
Prêts à défier vos amis, passer un bon moment et tenter de décrocher la victoire ? Le village de Saint-Projet devient le théâtre d'un concours de pétanque auquel le comité des fêtes vous convie.
Cet évènement est ouvert à tous, que vous soyez passionnés, curieux, tireurs d'élite ou simples pointeurs du dimanche !
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Place de la Mairie Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 5 65 37 93 20
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English :
If you’re a boules enthusiast, get ready!
Are you ready to challenge your friends, have a good time and try for victory? The village of Saint-Projet becomes the scene of a pétanque competition to which the festival committee invites you.
This event is open to all, whether you're passionate, curious, elite shooters or simple Sunday pointers!!
L’événement Concours de pétanque Saint-Projet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Gourdon
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