Saint-Projet

Concours de pétanque

Place de la Mairie Saint-Projet Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Si vous êtes amateurs de boules, préparez-vous !

Prêts à défier vos amis, passer un bon moment et tenter de décrocher la victoire ? Le village de Saint-Projet devient le théâtre d'un concours de pétanque auquel le comité des fêtes vous convie.

Cet évènement est ouvert à tous, que vous soyez passionnés, curieux, tireurs d'élite ou simples pointeurs du dimanche !

Si vous êtes amateurs de boules, préparez-vous !

Prêts à défier vos amis, passer un bon moment et tenter de décrocher la victoire ? Le village de Saint-Projet devient le théâtre d'un concours de pétanque auquel le comité des fêtes vous convie.

Cet évènement est ouvert à tous, que vous soyez passionnés, curieux, tireurs d'élite ou simples pointeurs du dimanche !

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Place de la Mairie Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 5 65 37 93 20

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English :

If you’re a boules enthusiast, get ready!

Are you ready to challenge your friends, have a good time and try for victory? The village of Saint-Projet becomes the scene of a pétanque competition to which the festival committee invites you.

This event is open to all, whether you're passionate, curious, elite shooters or simple Sunday pointers!!

L’événement Concours de pétanque Saint-Projet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Gourdon