Saint-Projet

Sortie de résidence Insomaniak au tiers lieu Savy à St Projet

Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Une clown a un objectif simple dormir.

Il suffirait de fermer les yeux

Une clown a un objectif simple dormir.

Il suffirait de fermer les yeux. Et pourtant, l'endormissement s'avère être une épopée périlleuse et rocambolesque. Elle va tenter de parvenir à ses fins par tous les moyens. La nuit risque d'être longue…

Par le jeu clownesque, le spectacle traite de la pathologie de l'insomnie et de notre rapport au sommeil, dans un univers tendre et drôle à la fois.

Spectacle de clown, Delphine Delefortrie seule en scène de la Cie Minute Papillon.

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Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie

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English :

A clown has a simple goal: to sleep.

It would be enough to close the eyes

L’événement Sortie de résidence Insomaniak au tiers lieu Savy à St Projet Saint-Projet a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Gourdon