Saint-Projet

Exposition photographique au Tiers lieu Savy à St Projet

Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Exposition photo Kumbh Mela "Regards" par Philippe Janina.

Cette série de photos date de 2001

Exposition photo Kumbh Mela "Regards" par Philippe Janina.

Cette série de photos date de 2001. Cette Kumbh Mela, à Allahabad, rassembla 80 millions de pèlerins. Lors de ce reportage, Philippe Janina a essayé de saisir la profondeur de cette équation où le moi de l'occident fait place au soi de la Bhagavad-Gita

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Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contact@tierslieusavy.fr

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English :

Kumbh Mela photo exhibition "Regards" by Philippe Janina.

This series of photos dates from 2001

L’événement Exposition photographique au Tiers lieu Savy à St Projet Saint-Projet a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Gourdon