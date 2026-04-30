Exposition photographique au Tiers lieu Savy à St Projet Saint-Projet
Exposition photographique au Tiers lieu Savy à St Projet Saint-Projet samedi 20 juin 2026.
Saint-Projet
Exposition photographique au Tiers lieu Savy à St Projet
Mas de Savy Saint-Projet Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Exposition photo Kumbh Mela "Regards" par Philippe Janina.
Cette série de photos date de 2001
Exposition photo Kumbh Mela "Regards" par Philippe Janina.
Cette série de photos date de 2001. Cette Kumbh Mela, à Allahabad, rassembla 80 millions de pèlerins. Lors de ce reportage, Philippe Janina a essayé de saisir la profondeur de cette équation où le moi de l'occident fait place au soi de la Bhagavad-Gita
.
Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contact@tierslieusavy.fr
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English :
Kumbh Mela photo exhibition "Regards" by Philippe Janina.
This series of photos dates from 2001
L’événement Exposition photographique au Tiers lieu Savy à St Projet Saint-Projet a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Gourdon
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