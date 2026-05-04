Spectacle de théâtre au Tiers-lieu Savy à Saint-Projet Saint-Projet
Spectacle de théâtre au Tiers-lieu Savy à Saint-Projet Saint-Projet samedi 20 juin 2026.
Saint-Projet
Spectacle de théâtre au Tiers-lieu Savy à Saint-Projet
Mas de Savy Saint-Projet Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Des portraits drôles et tendres pour ces être ballotés par les évènements, interprétés par une passeuse d'histoire qui se sert de son expérience du théâtre gestuel, mime et clown, pour faire vivre ses contes.
Des portraits drôles et tendres pour ces être ballotés par les évènements, interprétés par une passeuse d'histoire qui se sert de son expérience du théâtre gestuel, mime et clown, pour faire vivre ses contes.
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Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie
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English :
Funny and tender portraits of these beings tossed about by events, interpreted by a storyteller who draws on her experience of gestural theater, mime and clowning, to bring her tales to life.
L’événement Spectacle de théâtre au Tiers-lieu Savy à Saint-Projet Saint-Projet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Gourdon
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