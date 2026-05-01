Spectacle de théâtre au Tiers lieu Savy à Saint Projet Saint-Projet
Spectacle de théâtre au Tiers lieu Savy à Saint Projet Saint-Projet samedi 23 mai 2026.
Saint-Projet
Spectacle de théâtre au Tiers lieu Savy à Saint Projet
Mas de Savy Saint-Projet Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Une promenade humoristico-poétique avec Rémy Boiron autour de la langue française
Une promenade humoristico-poétique avec Rémy Boiron autour de la langue française. De ses balbutiements préhistoriques, jusqu'à ses glissades en celte, puis ses teintes fortes de latin lui-même imbibé de grec, puis son éclatement en Oil et Oc, puis ses parfums d'italien, jusqu'à son officialisation véhiculaire en 1539, puis vernaculaire sous la Révolution, puis ses vicissitudes, taquinée d'anglais, d'arabe, d'espagnol, de bulgare… et de novlangue.
Un seul comédien, certes, mais une quinzaine de personnages tendres, drôles, attachants. Une danse de mots et un voyage à travers le temps.
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Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie
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English :
A humorous and poetic stroll around the French language with Rémy Boiron
L’événement Spectacle de théâtre au Tiers lieu Savy à Saint Projet Saint-Projet a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Gourdon
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