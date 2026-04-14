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Visite commentée des jardins à la française du château de la Reine Margot, Château de la Reine Margot, Saint-Projet

Visite commentée des jardins à la française du château de la Reine Margot, Château de la Reine Margot, Saint-Projet

Visite commentée des jardins à la française du château de la Reine Margot, Château de la Reine Margot, Saint-Projet vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Château de la Reine Margot

Adresse : 82160 Saint-Projet

Ville : 82160 Saint-Projet

Département : Tarn-et-Garonne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 2€ par personne

Visite commentée des jardins à la française du château de la Reine Margot 5 – 7 juin Château de la Reine Margot Tarn-et-Garonne

2€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le château de la Reine Margot propose une visite des jardins à la française, organisée autour de sept points, expliqués en fonction de leur orientation.

Tout au long du parcours, vous découvrirez :

  • la perspective des jardins

  • les points de vue sur le paysage environnant

  • la mise en valeur de l’architecture du château

  • l’histoire du site avant la création des jardins

  • les influences des grands jardins monumentaux ayant inspiré leur conception

Une visite qui permet de mieux comprendre l’organisation et les intentions paysagères de ce jardin à la française.

Château de la Reine Margot 82160 Saint-Projet Saint-Projet 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie
Le château de la Reine Margot propose une visite des jardins à la française, organisée autour de sept points, expliqués en fonction de leur orientation.

©philippe bergaul

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