Visite commentée des jardins à la française du château de la Reine Margot, Château de la Reine Margot, Saint-Projet
Visite commentée des jardins à la française du château de la Reine Margot, Château de la Reine Margot, Saint-Projet vendredi 5 juin 2026.
Visite commentée des jardins à la française du château de la Reine Margot 5 – 7 juin Château de la Reine Margot Tarn-et-Garonne
2€ par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Le château de la Reine Margot propose une visite des jardins à la française, organisée autour de sept points, expliqués en fonction de leur orientation.
Tout au long du parcours, vous découvrirez :
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la perspective des jardins
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les points de vue sur le paysage environnant
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la mise en valeur de l’architecture du château
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l’histoire du site avant la création des jardins
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les influences des grands jardins monumentaux ayant inspiré leur conception
Une visite qui permet de mieux comprendre l’organisation et les intentions paysagères de ce jardin à la française.
Château de la Reine Margot 82160 Saint-Projet Saint-Projet 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie
Le château de la Reine Margot propose une visite des jardins à la française, organisée autour de sept points, expliqués en fonction de leur orientation.
©philippe bergaul
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