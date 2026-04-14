Visite commentée des jardins à la française du château de la Reine Margot, Château de la Reine Margot, Saint-Projet

Visite commentée des jardins à la française du château de la Reine Margot 5 – 7 juin Château de la Reine Margot Tarn-et-Garonne

2€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le château de la Reine Margot propose une visite des jardins à la française, organisée autour de sept points, expliqués en fonction de leur orientation.

Tout au long du parcours, vous découvrirez :

la perspective des jardins

les points de vue sur le paysage environnant

la mise en valeur de l’architecture du château

l’histoire du site avant la création des jardins

les influences des grands jardins monumentaux ayant inspiré leur conception

Une visite qui permet de mieux comprendre l’organisation et les intentions paysagères de ce jardin à la française.

Château de la Reine Margot 82160 Saint-Projet Saint-Projet 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie

Le château de la Reine Margot propose une visite des jardins à la française, organisée autour de sept points, expliqués en fonction de leur orientation.

©philippe bergaul