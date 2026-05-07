Fermes en fête Grains d’Ô Vin allume le fourniol Grains d’Ô Vin Saint-Projet

Saint-Projet

Fermes en fête Grains d’Ô Vin allume le fourniol

Grains d’Ô Vin 14 allée du mas d’Estieu Saint-Projet Lot

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Le domaine Grains d'ô vin vous ouvre les portes pour un week-end convivial

Le domaine Grains d'ô vin vous ouvre les portes pour un week-end convivial. Découvrez la fabrication traditionnelle du pain cuit au four à bois, les animaux de la ferme et le chai viticole. Des échanges sont proposés autour du label Agneau Fermier du Quercy et de la philosophie Cœur des Sols. Le déjeuner du dimanche met à l’honneur les produits locaux sublimés à l’assiette.

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Grains d’Ô Vin 14 allée du mas d’Estieu Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 74 78 51 06

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English :

The Grains d'ô vin estate opens its doors to you for a convivial weekend

L’événement Fermes en fête Grains d’Ô Vin allume le fourniol Saint-Projet a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Gourdon