Fermes en fête Grains d’Ô Vin allume le fourniol Grains d’Ô Vin Saint-Projet
Fermes en fête Grains d’Ô Vin allume le fourniol Grains d’Ô Vin Saint-Projet samedi 6 juin 2026.
Saint-Projet
Fermes en fête Grains d’Ô Vin allume le fourniol
Grains d’Ô Vin 14 allée du mas d’Estieu Saint-Projet Lot
Tarif : 28 – 28 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Le domaine Grains d'ô vin vous ouvre les portes pour un week-end convivial
Le domaine Grains d'ô vin vous ouvre les portes pour un week-end convivial. Découvrez la fabrication traditionnelle du pain cuit au four à bois, les animaux de la ferme et le chai viticole. Des échanges sont proposés autour du label Agneau Fermier du Quercy et de la philosophie Cœur des Sols. Le déjeuner du dimanche met à l’honneur les produits locaux sublimés à l’assiette.
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Grains d’Ô Vin 14 allée du mas d’Estieu Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 74 78 51 06
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English :
The Grains d'ô vin estate opens its doors to you for a convivial weekend
L’événement Fermes en fête Grains d’Ô Vin allume le fourniol Saint-Projet a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Gourdon
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