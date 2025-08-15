Visite commentée : mise au vent du Moulin de Saillagol, Moulin de Saillagol, Saint-Projet
dimanche 20 septembre 2026 · Moulin de Saillagol · Saint-Projet
Informations pratiques
Visite commentée : mise au vent du Moulin de Saillagol Dimanche 20 septembre, 09h00 Moulin de Saillagol Tarn-et-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Assistez à la mise au vent du moulin de Saillagol, avec l’installation des toiles sur les ailes à 9h.
Une visite guidée gratuite sera ensuite proposée de 9h à 19h.
Moulin de Saillagol 82160 Saint-Projet Saint-Projet 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 76 08 27 82 Découvrez ce moulin à vent, entièrement restauré en 1982. Autrefois, les moulins à vent étaient utilisés pour moudre des céréales et produire de la farine. Dans le cas du moulin de Saillagol, il était spécifiquement utilisé pour moudre du blé destiné à l’alimentation animale. Malgré sa hauteur modeste, il fonctionnait efficacement grâce à sa position stratégique dans un couloir de vent propice.
En 2016, il a été vendu et cédé à la commune pour le prix symbolique d’un franc. Aujourd’hui, il est géré par l’Association des Amis du Moulin de Saillagol. Parking gratuit.
Mise des toiles sur les ailes à 9 h 00 puis visite de 9 h 00 à 19 h 00.
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