Les Jardins de la Reine Margot : une promenade entre nature et histoire, Château de la Reine Margot, Saint-Projet

Informations pratiques

Les Jardins de la Reine Margot : une promenade entre nature et histoire 19 et 20 septembre Château de la Reine Margot Tarn-et-Garonne

Tarif préférentiel : 2€ avec explication / gratuit pour les visites libres. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le magnifique jardin à la française de trois hectares du château de la Reine Margot.

Conçu selon les principes des jardins classiques, ce vaste espace géométrique est orné de vases Médicis fleuris, de parterres soigneusement dessinés et du buste de la reine Margot. Il invite à une promenade paisible au cœur d’un site chargé d’histoire.

Divisé en sept espaces, le jardin offre de superbes perspectives et de nombreux points de vue sur les compositions florales, les paysages environnants et l’imposante architecture défensive du château, mise en valeur depuis les jardins.

Une promenade idéale pour les amateurs d’art des jardins, de patrimoine et de photographie, dans un cadre où nature et histoire se rencontrent.

Château de la Reine Margot Château de la reine Margot, 82160 Saint-Projet Saint-Projet 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 83 97 19 63 http://www.saint-projet.com Château construit à la fin du XIIIe siècle. Ancienne forteresse qui a la particularité d’avoir hébergé la reine Margot et le roi Louis XIII. Visite de 15 pièces meublées d’époque ; les appartements de la reine ; parc à la française de 3 hectares ; 2 magasins. De Montauban, direction Caussade puis D26 direction Villefranche-de-Rouergue.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le magnifique jardin à la française de trois hectares du château de la Reine Margot.

©philippe bergaul le proprietaire du chateau