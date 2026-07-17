Le Buffet des Mousquetaires : une cuisine traditionnelle dans un lieu chargé d’histoire, Château de la Reine Margot, Saint-Projet

Informations pratiques

Le Buffet des Mousquetaires : une cuisine traditionnelle dans un lieu chargé d’histoire 19 et 20 septembre Château de la Reine Margot Tarn-et-Garonne

Tarif : 17€ par personne. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Le Buffet des Mousquetaires, un repas au cœur de l’histoire

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de la Reine Margot vous invite à partager un généreux Buffet des Mousquetaires, servi dans les anciennes salles des gardes.

Installez-vous dans un décor authentique, entouré d’armures, de trophées de chasse, de canons et d’armes anciennes, et profitez d’une ambiance évoquant les grandes heures des châteaux d’autrefois.

Le buffet propose un large choix de spécialités traditionnelles : trois assortiments de charcuteries, une dizaine de salades variées, trois plats chauds, un plateau de fromages, des fruits de saison et un buffet de desserts.

Pour terminer sur une note gourmande, laissez-vous tenter par une farandole de gâteaux, notamment au chocolat et à la fraise, accompagnée d’un café ou d’un thé.

Un moment convivial et gourmand à savourer dans un cadre historique exceptionnel, au cœur du château de la Reine Margot.

Château de la Reine Margot Château de la reine Margot, 82160 Saint-Projet Saint-Projet 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 83 97 19 63 http://www.saint-projet.com [{« type »: « phone », « value »: « 0683971963 »}] Château construit à la fin du XIIIe siècle. Ancienne forteresse qui a la particularité d’avoir hébergé la reine Margot et le roi Louis XIII. Visite de 15 pièces meublées d’époque ; les appartements de la reine ; parc à la française de 3 hectares ; 2 magasins. De Montauban, direction Caussade puis D26 direction Villefranche-de-Rouergue.

Le Buffet des Mousquetaires, un repas au cœur de l’histoire

©philippe bergaul le proprietaire du chateau