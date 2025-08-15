La brocante des châteaux : un rendez-vous entre art, histoire et patrimoine, Château de la Reine Margot, Saint-Projet

Informations pratiques

La brocante des châteaux : un rendez-vous entre art, histoire et patrimoine 19 et 20 septembre Château de la Reine Margot Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de la Reine Margot vous invite à découvrir La Brocante des Châteaux, un événement réunissant des objets provenant de différents châteaux et demeures historiques.

Les amateurs d’art, d’histoire et de belles découvertes pourront chiner parmi une sélection d’objets anciens et de caractère : faïences, tableaux, petits meubles, bibelots, objets de curiosité, étains, cuivres, livres anciens, documents historiques, objets militaires de collection, art tribal, objets d’Asie et bien d’autres trésors.

Que vous soyez collectionneur, passionné de patrimoine ou simplement curieux, cette brocante offre une occasion unique de dénicher une pièce chargée d’histoire et de repartir avec un souvenir authentique.

Votre visite sera également l’occasion de profiter gratuitement du jardin à la française de trois hectares et de découvrir, dans le hall d’accueil, un film projeté en continu retraçant l’histoire du château de la Reine Margot.

Venez flâner, chiner et laisser le hasard vous conduire vers l’objet qui fera votre bonheur.

Château de la Reine Margot Château de la reine Margot, 82160 Saint-Projet Saint-Projet 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 83 97 19 63 http://www.saint-projet.com Château construit à la fin du XIIIe siècle. Ancienne forteresse qui a la particularité d’avoir hébergé la reine Margot et le roi Louis XIII. Visite de 15 pièces meublées d’époque ; les appartements de la reine ; parc à la française de 3 hectares ; 2 magasins. De Montauban, direction Caussade puis D26 direction Villefranche-de-Rouergue.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de la Reine Margot vous invite à découvrir La Brocante des Châteaux, un événement réunissant des objets provenant de différents et et …

©philippe bergaul le proprietaire du chateau