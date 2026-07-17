Visite guidée ou libre du château de la Reine Margot, Château de la Reine Margot, Saint-Projet

Informations pratiques

Visite guidée ou libre du château de la Reine Margot 19 et 20 septembre Château de la Reine Margot Tarn-et-Garonne

Tarif visite guidée : 7€. Tarif visite libre : 6€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visites guidées ou libres du château de la Reine Margot

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le château de la Reine Margot lors d’une visite guidée ou libre à travers treize pièces entièrement meublées. Mobilier d’époque, collections et lieux chargés de mémoire vous entraînent dans un voyage au cœur de l’histoire de cette ancienne demeure.

Édifié vers 1290 sur les vestiges d’un oppidum gallo-romain, ce château fort impressionne par son architecture remarquablement conservée. Ses murs de 2,50 mètres d’épaisseur, son escalier à vis et ses vestiges gallo-romains, mérovingiens et médiévaux témoignent de plus de sept siècles d’histoire.

Au fil de la visite, découvrez une riche collection de mobilier ancien et de nombreuses salles remarquables. La salle d’armes présente épées, lances, boulets et canons, tandis que la vaste salle des gardes de 120 m² est ornée d’armures et de trophées de chasse. Dans la salle de réception sont conservés de précieux documents historiques, parmi lesquels des lettres signées de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, le testament de Louis XVI et la condamnation de Marie-Antoinette.

La bibliothèque abrite également un étonnant cabinet de curiosités réunissant des peaux de tigre, de panthère et de léopard, un impressionnant os de dinosaure ainsi qu’une dent de mammouth.

Dans les anciennes cuisines, une importante collection d’étains et de faïences anciennes est présentée. L’ancien dépôt d’armes abrite quant à lui une couleuvrine qui défendait autrefois l’entrée du château, ainsi qu’un remarquable scramasaxe, célèbre arme des guerriers francs.

La chapelle complète ce parcours avec ses statues et ses tableaux anciens.

Le temps fort de la visite reste la découverte des appartements de la reine Margot. Son antichambre et sa chambre, retrouvées lors des restaurations de 1990 après être restées murées pendant près de trois siècles, livrent une histoire fascinante. Pourquoi cette chambre a-t-elle été condamnée ? Comment les historiens ont-ils pu l’identifier avec certitude ? Quelles découvertes exceptionnelles y ont été faites ?

Ce mystère, évoqué dans l’émission Secrets d’Histoire de Stéphane Bern consacrée à « La légende noire de la reine Margot », vous sera révélé au cours de la visite.

Château de la Reine Margot Château de la reine Margot, 82160 Saint-Projet Saint-Projet 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 83 97 19 63 http://www.saint-projet.com Château construit à la fin du XIIIe siècle. Ancienne forteresse qui a la particularité d’avoir hébergé la reine Margot et le roi Louis XIII. Visite de 15 pièces meublées d’époque ; les appartements de la reine ; parc à la française de 3 hectares ; 2 magasins. De Montauban, direction Caussade puis D26 direction Villefranche-de-Rouergue.

Visites guidées ou libres du château de la Reine Margot

©philippe bergaul le proprietaire du chateau