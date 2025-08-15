Saint-Projet fête l’été Saint-Projet
Saint-Projet fête l’été Saint-Projet vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Projet
Saint-Projet fête l’été
Bois de la Garenne Saint-Projet Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-17
Cette année, la Fête de l'Été arrose ses 5 ans ! Venez profiter de l'ambiance en famille à Saint-Projet !
Cette année, la Fête de l'Été arrose ses 5 ans ! Venez profiter de l'ambiance en famille à Saint-Projet !
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Bois de la Garenne Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 37 34 09 52
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English :
This year, the Summer Festival is celebrating its 5th anniversary! Come enjoy the festive atmosphere with your family in Saint-Projet!
L’événement Saint-Projet fête l’été Saint-Projet a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Gourdon
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