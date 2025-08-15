Saint-Projet

Saint-Projet fête l’été

Bois de la Garenne Saint-Projet Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Cette année, la Fête de l'Été arrose ses 5 ans ! Venez profiter de l'ambiance en famille à Saint-Projet !

Cette année, la Fête de l'Été arrose ses 5 ans ! Venez profiter de l'ambiance en famille à Saint-Projet !

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Bois de la Garenne Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 37 34 09 52

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English :

This year, the Summer Festival is celebrating its 5th anniversary! Come enjoy the festive atmosphere with your family in Saint-Projet!

L’événement Saint-Projet fête l’été Saint-Projet a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Gourdon