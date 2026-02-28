Journée de sensibilisation à la santé mentale Jeunes adultes. ESM Paris Groupe MGEN Paris

À l’occasion du Mois de la Santé Mentale, le CAP’JA organise une journée d’information et de sensibilisation dédiée aux jeunes adultes.

La journée débutera autour d’un café d’accueil et se poursuivra avec 4 ateliers participatifs, ludiques et créatifs :

· Atelier débat : “Mythes et réalités de la santé mentale ” :

Temps d’échange et de débat ayant comme point de départ le visionnage de court-métrage autour des représentations sur la santé mentale.

· Atelier “Buzzer Quizz“:

Confronter les représentations sur la santé mentale à l’aide de questions sous forme ludique.

· Atelier “Sans Tabou ” :

Favoriser la mise en forme des maux/mots de la santé mentale par l’expression scénique ou le dessin.

· Atelier “Empreintes “ :

Espace de liberté graphique, possibilité de déposer une image, un mot en lien avec la santé mentale.

Une journée conviviale pour s’informer, échanger, déconstruire les idées reçues et s’exprimer librement autour de la santé mentale.

Le vendredi 17 avril 2026

de 09h30 à 16h30

gratuit Public adultes.

ESM Paris Groupe MGEN 178 ter Rue de Vaugirard 75015 à l’intérieur de la coursParis

