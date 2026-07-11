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Journée de sensibilisations – Nantes Digital Week Association Mediagraph Nantes
mardi 22 septembre 2026 · Association Mediagraph · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-22 10:00 – 17:00
Gratuit : non gratuit Tout public
Tout au long de la journée, participez à des mini-conférences d’une heure pour explorer, comprendre et échanger autour des usages du numérique.Chaque session autour d’un sujet mêle découverte, partage d’expériences et discussions ouvertes autour de vos pratiques, questions et réflexions.programme de toute la journée
Association Mediagraph Nantes 44000
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