Journée de sensibilisations – Nantes Digital Week Association Mediagraph Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-22 10:00 – 17:00

Gratuit : non gratuit Tout public

Tout au long de la journée, participez à des mini-conférences d’une heure pour explorer, comprendre et échanger autour des usages du numérique.Chaque session autour d’un sujet mêle découverte, partage d’expériences et discussions ouvertes autour de vos pratiques, questions et réflexions.programme de toute la journée

Association Mediagraph Nantes 44000



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