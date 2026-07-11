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Journée de sensibilisations – Nantes Digital Week Association Mediagraph Nantes

mardi 22 septembre 2026 · Association Mediagraph · Nantes

Journée de sensibilisations – Nantes Digital Week Association Mediagraph Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Association Mediagraph
Adresse
1 rue d'auvours 44000 nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-22 10:00 – 17:00
Gratuit : non gratuit Tout public 

Tout au long de la journée, participez à des mini-conférences d’une heure pour explorer, comprendre et échanger autour des usages du numérique.Chaque session autour d’un sujet mêle découverte, partage d’expériences et discussions ouvertes autour de vos pratiques, questions et réflexions.programme de toute la journée

Association Mediagraph Nantes 44000


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