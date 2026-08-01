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Journée de soutien 24h du swing Pôle nature Monségur

vendredi 28 août 2026 · Pôle nature · Monségur

Journée de soutien 24h du swing Pôle nature Monségur

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Pôle nature
Adresse
1 Ldt Richet
Ville
33580 Monségur
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Monségur

Journée de soutien 24h du swing

Pôle nature 1 Ldt Richet Monségur Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:00:00
fin : 2026-08-28 23:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Le Pôle Nature de Monségur accueille une grande soirée musicale à l’occasion d’une journée de soutien aux 24H du Swing et aux Actions Culturelles BO. L’entrée est libre pour l’ensemble de la programmation. Une buvette et un espace restauration seront proposés sur place, avec une boîte à dons pour soutenir les actions culturelles portées par l’événement.   .

Pôle nature 1 Ldt Richet Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 82 91  coordination@swing-monsegur.com

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English : Journée de soutien 24h du swing

L’événement Journée de soutien 24h du swing Monségur a été mis à jour le 2026-08-22 par OT de l’Entre-deux-Mers

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