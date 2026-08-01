Journée de soutien 24h du swing Pôle nature Monségur

Informations pratiques

Monségur

Journée de soutien 24h du swing

Pôle nature 1 Ldt Richet Monségur Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 16:00:00

fin : 2026-08-28 23:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Le Pôle Nature de Monségur accueille une grande soirée musicale à l’occasion d’une journée de soutien aux 24H du Swing et aux Actions Culturelles BO. L’entrée est libre pour l’ensemble de la programmation. Une buvette et un espace restauration seront proposés sur place, avec une boîte à dons pour soutenir les actions culturelles portées par l’événement. .

Pôle nature 1 Ldt Richet Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 82 91 coordination@swing-monsegur.com

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English : Journée de soutien 24h du swing

L’événement Journée de soutien 24h du swing Monségur a été mis à jour le 2026-08-22 par OT de l’Entre-deux-Mers