Journée de soutien 24h du swing Pôle nature Monségur
vendredi 28 août 2026 · Pôle nature · Monségur
Informations pratiques
Monségur
Journée de soutien 24h du swing
Pôle nature 1 Ldt Richet Monségur Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:00:00
fin : 2026-08-28 23:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Le Pôle Nature de Monségur accueille une grande soirée musicale à l’occasion d’une journée de soutien aux 24H du Swing et aux Actions Culturelles BO. L’entrée est libre pour l’ensemble de la programmation. Une buvette et un espace restauration seront proposés sur place, avec une boîte à dons pour soutenir les actions culturelles portées par l’événement. .
Pôle nature 1 Ldt Richet Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 82 91 coordination@swing-monsegur.com
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English : Journée de soutien 24h du swing
L’événement Journée de soutien 24h du swing Monségur a été mis à jour le 2026-08-22 par OT de l’Entre-deux-Mers
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