Journée découverte au musée de la Bataille de Fontenoy Musée de la bataille de Fontenoy Fontenoy
Journée découverte au musée de la Bataille de Fontenoy Musée de la bataille de Fontenoy Fontenoy mercredi 1 juillet 2026.
Fontenoy
Journée découverte au musée de la Bataille de Fontenoy
Musée de la bataille de Fontenoy 3 Rue Saint-Marien Fontenoy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-01 17:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Le Musée de la Bataille de Fontenoy ouvre ses portes cet été.
Les passionnés d’histoire ont rendez-vous au Musée de la Bataille de Fontenoy tout au long des mois de juillet et août. Le musée accueille le public du mercredi au dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30, avec des visites guidées permettant de découvrir un pan important de l’histoire locale.
À l’occasion de son inauguration, le musée propose une journée ouverte à tous avec plusieurs ateliers gratuits. Le mercredi 1er juillet, de 15 h à 17 h, les visiteurs pourront participer à des animations autour de la monographie, de la vannerie sauvage et de la calligraphie à la plume.
La journée se clôturera dans un moment de convivialité avec le traditionnel Pot de l’Amitié, prévu à 17 h 30.
Le musée est situé au 3 rue Saint-Marien, 89520 Fontenoy.
Venez nombreux découvrir l’histoire, les savoir-faire anciens et partager un moment convivial en famille ou entre amis ! .
Musée de la bataille de Fontenoy 3 Rue Saint-Marien Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ghis.morel@wanadoo.fr
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L’événement Journée découverte au musée de la Bataille de Fontenoy Fontenoy a été mis à jour le 2026-06-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !