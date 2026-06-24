Journée découverte au musée de la Bataille de Fontenoy Musée de la bataille de Fontenoy Fontenoy mercredi 1 juillet 2026.

Fontenoy

Journée découverte au musée de la Bataille de Fontenoy

Musée de la bataille de Fontenoy 3 Rue Saint-Marien Fontenoy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Le Musée de la Bataille de Fontenoy ouvre ses portes cet été.

Les passionnés d’histoire ont rendez-vous au Musée de la Bataille de Fontenoy tout au long des mois de juillet et août. Le musée accueille le public du mercredi au dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30, avec des visites guidées permettant de découvrir un pan important de l’histoire locale.

À l’occasion de son inauguration, le musée propose une journée ouverte à tous avec plusieurs ateliers gratuits. Le mercredi 1er juillet, de 15 h à 17 h, les visiteurs pourront participer à des animations autour de la monographie, de la vannerie sauvage et de la calligraphie à la plume.

La journée se clôturera dans un moment de convivialité avec le traditionnel Pot de l’Amitié, prévu à 17 h 30.

Le musée est situé au 3 rue Saint-Marien, 89520 Fontenoy.

Venez nombreux découvrir l’histoire, les savoir-faire anciens et partager un moment convivial en famille ou entre amis ! .

Musée de la bataille de Fontenoy 3 Rue Saint-Marien Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ghis.morel@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée découverte au musée de la Bataille de Fontenoy

L’événement Journée découverte au musée de la Bataille de Fontenoy Fontenoy a été mis à jour le 2026-06-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !