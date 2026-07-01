Journée découverte de la dentelle aux fuseaux Fellering
vendredi 31 juillet 2026 · Fellering
Informations pratiques
Fellering
Journée découverte de la dentelle aux fuseaux
5 rue des fabriques Fellering Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Venez découvrir la dentelle aux fuseaux ! Toute la journée, profitez des expositions et démonstrations présentées par des dentellières passionnées. C’est également l’occasion de vous initier à cet art, pendant une vingtaine de minutes, vous pourrez réaliser votre propre porte-clé en dentelle aux fuseaux. Activité accessible à partir de 6 ans.
Venez découvrir la dentelle aux fuseaux !
Toute la journée, profitez des expositions et démonstrations présentées par des dentellières passionnées.
C’est également l’occasion de vous initier à cet art, pendant une vingtaine de minutes, vous pourrez réaliser votre propre porte-clé en dentelle aux fuseaux.
Activité accessible à partir de 6 ans. 0 .
5 rue des fabriques Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 95 90 01 17 Marjorie@filoutrico.fr
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English :
Come discover bobbin lace! All day long, enjoy the exhibits and demonstrations presented by passionate lace makers. This is also a great opportunity to try your hand at this art form—in about 20 minutes, you can make your own bobbin lace keychain. This activity is open to children ages 6 and up.
L’événement Journée découverte de la dentelle aux fuseaux Fellering a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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