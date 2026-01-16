Journée découverte de l’artisanat du bois tout vent Montlieu-la-Garde

Journée découverte de l’artisanat du bois

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

2026-07-19

Une journée à la découverte des métiers de l’artisanat autour du bois , avec démonstrations et artisans pour plonger dans leurs passions;

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org

English :

A day of discovering wood-based crafts, with demonstrations and craftspeople immersed in their passions;

L’événement Journée découverte de l’artisanat du bois Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-16 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime