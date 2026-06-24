Orléans

JOURNEE D’ECRITURE AU CHATEAU par le Ciseleur d’Histoires

Place du Martroi Orléans Loiret

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Journée d’écriture au château de Meung-sur-Loire

Ouvert aux débutants comme aux plus chevronnés, cet atelier d’écriture vous propose une plongée créative dans l’Histoire du château.

Des thèmes simples d’écriture seront proposés en rapport avec l’Histoire du château

(les évêques d’Orléans, François Villon, la légende du dragon de Saint-Liphard, la tour Manassès, la gastronomie d’autrefois, etc…)

et … vous n’avez plus qu’à écrire !

Tendez l’oreille. Les murs chuchotent, les tentures susurrent, les meubles murmurent, les portes s’ouvrent et se ferment sur des secrets gardés depuis longtemps. Dans les pièces traversées, des personnages du passé attendent votre plume pour vous faire des confidences.

Un carnet et un stylo suffisent. Votre imagination et le cadre inspirant du château feront le reste. 60 .

Place du Martroi Orléans 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 79 70 86 katia.laurenti@gmail.com

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English :

Writing Day at the Château de Meung-sur-Loire

L’événement JOURNEE D’ECRITURE AU CHATEAU par le Ciseleur d’Histoires Orléans a été mis à jour le 2026-06-24 par ADRT45