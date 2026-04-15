Visite-atelier danse, Devant l’entrée du jardin Auguste de Saint-Hilaire, Orléans

Visite-atelier danse Mercredi 8 juillet, 15h00 Devant l’entrée du jardin Auguste de Saint-Hilaire Loiret

Sur réservation, gratuit, en famille, un accompagnateur maximum par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00

Retrouvons-nous dans le jardin Auguste de Saint-Hilaire pour déployer nos ailes autour de la sculpture de la Mouche Morte de Johan Creten ! Un programme riche vous y attend, mêlant médiation, performance dansée par Anne Perbal, atelier chorégraphique et goûter.

Calendrier d’ouverture des réservations

Mars : ouverture des réservations le 17 février 2026

Avril à juin : ouverture des réservations le 17 mars 2026

Juillet à août : ouverture des réservations le 16 juin 2026

En raison d’un incident technique, la billetterie en ligne des musées d’Orléans est temporairement indisponible. Pour toute réservation, merci d’effectuer votre demande par téléphone ou par email.

Musée des Beax-Arts d’Orléans

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Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie

reservationmusee@orleans-metropole.fr / 02 38 79 25 60

Maison et Centre Jeanne d’Arc

reservation-mja@orleans-metropole.fr / 02 38 68 32 63

Devant l’entrée du jardin Auguste de Saint-Hilaire 4 rue Puits de Linières Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}, {« type »: « email », « value »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 79 21 83 »}] [{« link »: « mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« link »: « mailto:reservation-mja@orleans-metropole.fr »}]

À ailes, à tentacules ou à antennes, explorez les œuvres de l’artiste Johan Creten installées dans l’espace public. exposition ville

Creten Studio et Gerrit Schreurs