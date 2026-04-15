Visite-atelier danse, Devant l’entrée du jardin Auguste de Saint-Hilaire, Orléans
Visite-atelier danse, Devant l’entrée du jardin Auguste de Saint-Hilaire, Orléans mercredi 8 juillet 2026.
Visite-atelier danse Mercredi 8 juillet, 15h00 Devant l’entrée du jardin Auguste de Saint-Hilaire Loiret
Sur réservation, gratuit, en famille, un accompagnateur maximum par enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00
Retrouvons-nous dans le jardin Auguste de Saint-Hilaire pour déployer nos ailes autour de la sculpture de la Mouche Morte de Johan Creten ! Un programme riche vous y attend, mêlant médiation, performance dansée par Anne Perbal, atelier chorégraphique et goûter.
Calendrier d’ouverture des réservations
- Mars : ouverture des réservations le 17 février 2026
- Avril à juin : ouverture des réservations le 17 mars 2026
- Juillet à août : ouverture des réservations le 16 juin 2026
En raison d’un incident technique, la billetterie en ligne des musées d’Orléans est temporairement indisponible. Pour toute réservation, merci d’effectuer votre demande par téléphone ou par email.
Musée des Beax-Arts d’Orléans
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Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie
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Maison et Centre Jeanne d’Arc
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Devant l’entrée du jardin Auguste de Saint-Hilaire 4 rue Puits de Linières Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}, {« type »: « email », « value »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 79 21 83 »}] [{« link »: « mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« link »: « mailto:reservation-mja@orleans-metropole.fr »}]
À ailes, à tentacules ou à antennes, explorez les œuvres de l’artiste Johan Creten installées dans l’espace public. exposition ville
Creten Studio et Gerrit Schreurs
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