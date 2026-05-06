Festival nocturne Les Lumières de Loire Orléans
Festival nocturne Les Lumières de Loire Orléans samedi 11 juillet 2026.
Orléans
Festival nocturne Les Lumières de Loire
2 place Dunois Orléans Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-11
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-11
Nocturnes au Château de Lumières
Visitez le château et ses deux exposition Hereditatem et Rêves Chromatiques .
À la nuit tombée, le Château de Beaugency s’illumine et vous invite à vivre une expérience inédite, entre patrimoine et création numérique.
Bien plus qu’une simple visite, c’est un voyage sensoriel, un moment suspendu, une plongée dans la lumière et l’imaginaire.
Explorez un château pas comme les autres unique parmi les monuments de la Loire où l’histoire se raconte en lumière et les murs prennent vie. .
2 place Dunois Orléans 45190 Loiret Centre-Val de Loire contact@chateau-beaugency.com
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English :
Nocturnes at the Château de Lumières
L’événement Festival nocturne Les Lumières de Loire Orléans a été mis à jour le 2026-05-06 par OT ORLEANS
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