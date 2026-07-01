EXPLORE MARS, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans
mardi 7 juillet 2026 · Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) · Orléans
Informations pratiques
EXPLORE MARS 7 juillet – 23 août Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret
inclus dans le billet d’entrée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T10:00:00+02:00 – 2026-08-23T18:00:00+02:00
Venez explorer la planète rouge dans une toute nouvelle exposition temporaire immersive et interactive conçue par la Cité de l’espace de Toulouse !
Parcours sensoriel, rencontres avec des rovers grandeur nature et expériences ludiques invitent petits et grands à explorer Mars, ses mystères et la recherche de traces de vie.
Du 13 juin au 23 août – Le Plateau
Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
Une saison sous les étoiles au MOBE ! espace Mars
C ALBUM/ cité de l’espace
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