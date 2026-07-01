Natch & Traüme [Reporté], Médiathèque Gambetta, Orléans, Orléans

Informations pratiques

Natch & Traüme [Reporté] Samedi 4 juillet, 16h30 Médiathèque Gambetta, Orléans Loiret

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T16:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00

⚠️ Reporté au 4 juillet

« Natch & Traüme » propose un voyage musical autour de la nuit et du rêve, avec le pianiste Daniel Lobkov et le baryton Tristan Duchesnes. Entre lied allemand et mélodie européenne, ce récital met en dialogue le piano et la voix, explorant toute la richesse des émotions, entre douceur, mystère et imaginaire.

Médiathèque Gambetta, Orléans 1 place Gambetta 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dans le cadre du Grand PianO Festival gratuit gpf2026

DR