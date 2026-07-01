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Natch & Traüme [Reporté], Médiathèque Gambetta, Orléans, Orléans

samedi 4 juillet 2026 · Médiathèque Gambetta, Orléans · Orléans

Natch & Traüme [Reporté], Médiathèque Gambetta, Orléans, Orléans

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Médiathèque Gambetta, Orléans
Adresse
1 place Gambetta 45000 Orléans
Ville
45000 Orléans
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Natch & Traüme [Reporté] Samedi 4 juillet, 16h30 Médiathèque Gambetta, Orléans Loiret

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T16:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T16:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00

⚠️ Reporté au 4 juillet
« Natch & Traüme » propose un voyage musical autour de la nuit et du rêve, avec le pianiste Daniel Lobkov et le baryton Tristan Duchesnes. Entre lied allemand et mélodie européenne, ce récital met en dialogue le piano et la voix, explorant toute la richesse des émotions, entre douceur, mystère et imaginaire.

Médiathèque Gambetta, Orléans 1 place Gambetta 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
Dans le cadre du Grand PianO Festival gratuit gpf2026

DR

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