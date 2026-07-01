Distribution de lunettes pour l’éclipse solaire du 12 août, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Informations pratiques

Distribution de lunettes pour l’éclipse solaire du 12 août 4 juillet – 12 août Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

retrait dans le hall du MOBE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-12T10:00:00+02:00 – 2026-08-12T18:00:00+02:00

Une éclipse de soleil c’est toujours un moment unique. Si on en compte 2 à 4 par an dans le monde, c’est très rarement au même endroit, c’est donc un phénomène rare. En France, pour une éclipse totale, il faut remonter à 1999, et la prochaine sera en 2081.

Chez nous, particulièrement dans le Loiret, elle ne sera pas totale (il faut aller en Espagne pour qu’elle le soit !). Cependant, c’est déjà un phénomène extraordinaire, et on peut observer un comportement parfois inhabituel chez les animaux (oiseaux silencieux ou au contraire plus agités).

Il faudra regarder vers l’Ouest, l’éclipse débutera à 19:23 très précisément et le maximum aura lieu à 20:19, pour une fin à 21:11. Comme il sera tard, le soleil sera bas sur l’horizon (7°) donc on vous recommande de choisir une terrasse ou un pont sur la Loire. Mais même si elle ne sera que de 93% et non à 100%, il faut porter des lunettes spéciales pendant toute la durée où l’on regarde le Soleil ! une brûlure de la rétine peut vite survenir !

Le MOBE s’associe à Ici Orléans pour vous offrir plus de 5000 paires de lunettes !

Rendez-vous dès le 4 juillet au MOBE pour en retirer une paire !

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Le MOBE s’associe à Ici Orléans pour vous offrir 5000 paires de lunettes ! éclipse soleil

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