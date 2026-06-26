FLORI’LIVRES Orléans
FLORI’LIVRES Orléans samedi 4 juillet 2026.
Orléans
FLORI’LIVRES
Place de la Bascule Orléans Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Flori’livres Marché aux livres d’occasion
Pour la sixième année consécutive, l’association Chapitre 2 donne rendez-vous aux habitants pour Flori’Livres, sa fête du livre dans tous ses états.
Une journée conviviale, ouverte à tous, où l’on vient autant pour chercher un livre que pour passer un moment, découvrir une activité, écouter une histoire ou simplement flâner.
Au programme près de 3 000 livres proposés entre 1 € et 3 €, pour tous les âges et toutes les envies. Romans, albums jeunesse, bandes dessinées, polars, science-fiction, beaux livres ou ouvrages de détente autant de livres qui trouvent une seconde vie et de nouveaux lecteurs.
Tout au long de la journée, petits et grands pourront profiter de lectures de contes, fabriquer un badge à partir de livres réemployés ou encore s’arrêter à l’espace écriture à la demande… .
Place de la Bascule Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 63 71 11 69 contact@chapitre2.org
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English :
Flori’livres Secondhand Book Fair
L’événement FLORI’LIVRES Orléans a été mis à jour le 2026-06-26 par ADRT45
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