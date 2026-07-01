Paysages au fil des siècles, Musée des Beaux Arts, Orléans

Informations pratiques

Paysages au fil des siècles 8 et 10 juillet Musée des Beaux Arts Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T16:30:00+02:00

Accompagnés d’une médiatrice, cheminez dans les salles du musée pour contempler les paysages et en observer la lumière, les lignes et les cadrages ainsi que les émotions qui s’en dégagent.

En écho au concours photographique organisé par la ville – service Ville d’Art et d’Histoire, sur le thème du Paysage.

Calendrier d’ouverture des réservations

Mars : ouverture des réservations le 17 février 2026

Avril à juin : ouverture des réservations le 17 mars 2026

Juillet à août : ouverture des réservations le 16 juin 2026

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/MBAOrleans/;https://www.instagram.com/mbaorleans/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}] Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc.

Cheminez dans les salles du musée pour contempler les paysages expo exposition

Musées d’Orléans