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Journée découverte de la course (ou marche) d’orientation, Place de Loire, Orléans

dimanche 5 juillet 2026 · Place de Loire · Orléans

Journée découverte de la course (ou marche) d’orientation, Place de Loire, Orléans

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
Place de Loire
Adresse
Place de Loire
Ville
Orléans
Département
Loiret
Tarif
Gratuit. Le matériel spécifique (doigt électronique et boussole) sera prêté contre dépôt d'une pièce d'identité.

Journée découverte de la course (ou marche) d’orientation Dimanche 5 juillet, 11h00 Place de Loire Loiret

Gratuit. Le matériel spécifique (doigt électronique et boussole) sera prêté contre dépôt d’une pièce d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

L’ASCO d’Orléans vous propose une découverte de la course (ou marche) d’orientation urbaine dans le centre ville d’Orléans.
A l’aide d’une carte et d’une boussole, il faudra trouver les balises dans l’ordre (et le plus vite possible pour les competiteurs).
Plusieurs parcours, adaptés à toutes et tous, débutants et débrouillés, seront proposés.
Seul, en famille ou entre amis, en courant ou en marchant, venez découvrir ce sport en plein développement !
RDV place de Loire le dimanche 05 Juillet 2026 de 11h à 18h. Inscription sur place
https://asco-orleans.fr/

Place de Loire Place de Loire Orléans Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « asco4504@hotmail.com »}] [{« link »: « https://asco-orleans.fr/ »}]
RDV place de Loire, le dimanche 05 Juillet 2026, de 11h à 18h course d’orientation marche d’orientation

ASCO Orléans

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