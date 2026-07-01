Journée découverte de la course (ou marche) d’orientation, Place de Loire, Orléans

Informations pratiques

Journée découverte de la course (ou marche) d’orientation Dimanche 5 juillet, 11h00 Place de Loire Loiret

Gratuit. Le matériel spécifique (doigt électronique et boussole) sera prêté contre dépôt d’une pièce d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

L’ASCO d’Orléans vous propose une découverte de la course (ou marche) d’orientation urbaine dans le centre ville d’Orléans.

A l’aide d’une carte et d’une boussole, il faudra trouver les balises dans l’ordre (et le plus vite possible pour les competiteurs).

Plusieurs parcours, adaptés à toutes et tous, débutants et débrouillés, seront proposés.

Seul, en famille ou entre amis, en courant ou en marchant, venez découvrir ce sport en plein développement !

RDV place de Loire le dimanche 05 Juillet 2026 de 11h à 18h. Inscription sur place

https://asco-orleans.fr/

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RDV place de Loire, le dimanche 05 Juillet 2026, de 11h à 18h course d’orientation marche d’orientation

ASCO Orléans