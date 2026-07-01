Planétarium gonflable au MOBE, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Informations pratiques

Planétarium gonflable au MOBE 7 juillet – 14 août Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

inclus dans le billet d’entrée – réservation à la journée sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-14T16:00:00+02:00 – 2026-08-14T17:00:00+02:00

Le Cosmorium est de retour cet été du 7 juillet au 14 août avec des projections 180° plus immersives que jamais sous ce planétarium numérique de 6 mètres !

Couchers de Soleil, ciel étoilé, éclipse de Soleil du 12 août, exploration du système solaire en 3D ou encore une plongée dans les fascinants trous noirs supermassifs sont au programme.

4 séances thématiques sont proposées chaque jour du mardi au dimanche, sans oublier la séance spéciale 3-6 ans !

10h15 : Séance spéciale petits 3/6 ans – Coucher de Soleil musical, ciel étoilé de l’été et spectacle immersif.

Durée : 30 min

11h et 14h30 : Séance à partir de 5/6 ans – Coucher de Soleil musical, ciel étoilé de l’été 2026, éclipse du Soleil du 12 août et exploration complète et immersive du système solaire en 3D.

Durée : 50 min

16h : Séance à partir de 7/8 ans – Coucher de Soleil musical, ciel étoilé de l’été 2026, éclipse de Soleil du 12 août et projection du spectacle immersif : « A la recherche des trous noirs supermassifs » Durée : 50 min

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

dans le cadre de la saison sous les étoiles astronomie éclipse

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