Planétarium gonflable au MOBE, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans
mardi 7 juillet 2026 · Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) · Orléans
Informations pratiques
Planétarium gonflable au MOBE 7 juillet – 14 août Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret
inclus dans le billet d’entrée – réservation à la journée sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T16:00:00+02:00 – 2026-08-14T17:00:00+02:00
Le Cosmorium est de retour cet été du 7 juillet au 14 août avec des projections 180° plus immersives que jamais sous ce planétarium numérique de 6 mètres !
Couchers de Soleil, ciel étoilé, éclipse de Soleil du 12 août, exploration du système solaire en 3D ou encore une plongée dans les fascinants trous noirs supermassifs sont au programme.
4 séances thématiques sont proposées chaque jour du mardi au dimanche, sans oublier la séance spéciale 3-6 ans !
10h15 : Séance spéciale petits 3/6 ans – Coucher de Soleil musical, ciel étoilé de l’été et spectacle immersif.
Durée : 30 min
11h et 14h30 : Séance à partir de 5/6 ans – Coucher de Soleil musical, ciel étoilé de l’été 2026, éclipse du Soleil du 12 août et exploration complète et immersive du système solaire en 3D.
Durée : 50 min
16h : Séance à partir de 7/8 ans – Coucher de Soleil musical, ciel étoilé de l’été 2026, éclipse de Soleil du 12 août et projection du spectacle immersif : « A la recherche des trous noirs supermassifs » Durée : 50 min
Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
dans le cadre de la saison sous les étoiles astronomie éclipse
MOBE
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