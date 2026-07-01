Voyage dans l’Univers, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans
mercredi 8 juillet 2026 · Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) · Orléans
Informations pratiques
Voyage dans l’Univers 8 juillet – 19 août, certains mercredis Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret
inclus dans le billet d’entrée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T16:00:00+02:00 – 2026-08-19T17:00:00+02:00
Partez à la découverte du système solaire et des différents objets qui le composent. Jouez le rôle d’une planète, d’une étoile filante ou d’un météore pour mieux comprendre ces astres.
Mercredis 8 et 22 Juillet à 16h
Mercredis 5 et 19 Août à 16h
Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}]
Atelier pour les 4 – 6 ans museum famille
Emma Mouton
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