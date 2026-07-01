visite guidée de l’exposition EXPLORE MARS, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans
mardi 7 juillet 2026 · Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) · Orléans
Informations pratiques
visite guidée de l’exposition EXPLORE MARS 7 juillet – 18 août, certains mardis Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret
inclus dans le billet d’entrée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T16:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T16:00:00+02:00 – 2026-08-18T17:00:00+02:00
Prêts pour le décollage ? Enfilez votre combinaison d’astronaute et partez explorer la planète rouge ! En famille, ressentez le vent martien, défiez la gravité ou soulevez un rover ! Le compte à rebours est lancé !
Mardis 7 et 21 Juillet à 16h
Mardis 4 et 18 août à 16h
Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.orleans.fr/que-faire-a-orleans/musees/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement#c8112 »}]
Partez à la découverte de la planète rouge en famille ! museum sciences*
MOBE
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