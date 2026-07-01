visite guidée de l’exposition EXPLORE MARS, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

mardi 7 juillet 2026 · Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) · Orléans

Informations pratiques

visite guidée de l’exposition EXPLORE MARS 7 juillet – 18 août, certains mardis Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

inclus dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-08-18T14:00:00+02:00 – 2026-08-18T15:00:00+02:00

Laissez-vous guider par les médiateurs scientifiques pour partir à la découverte de la planète rouge et de l’exposition temporaire « EXPLORE MARS » !

Mardis 7 et 21 Juillet à 14h

Mardis 4 et 18 août à 14h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.orleans.fr/que-faire-a-orleans/musees/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement#c8112 »}]

Partez à la découverte de la planète rouge ! museum sciences*

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