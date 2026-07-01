Objectif Lune, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

mercredi 8 juillet 2026 · Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) · Orléans

Informations pratiques

Objectif Lune 8 juillet – 19 août, certains mercredis Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

inclus dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T15:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T15:00:00+02:00

Un atelier ludique pour explorer les phases de la Lune ! Les enfants observent, testent et manipulent pour comprendre pourquoi la Lune change de forme. Grâce à des expériences simples, ils découvrent aussi le lien entre la Terre, la Lune et le Soleil.

Mercredis 8 et 22 Juillet à 14h

Mercredis 5 et 19 Août à 14h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}]

Atelier pour les 7- 10 ans museum famille

Emma Mouton