Objectif Lune, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans
mercredi 8 juillet 2026 · Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) · Orléans
Informations pratiques
Objectif Lune 8 juillet – 19 août, certains mercredis Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret
inclus dans le billet d’entrée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T15:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T15:00:00+02:00
Un atelier ludique pour explorer les phases de la Lune ! Les enfants observent, testent et manipulent pour comprendre pourquoi la Lune change de forme. Grâce à des expériences simples, ils découvrent aussi le lien entre la Terre, la Lune et le Soleil.
Mercredis 8 et 22 Juillet à 14h
Mercredis 5 et 19 Août à 14h
Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}]
Atelier pour les 7- 10 ans museum famille
Emma Mouton
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