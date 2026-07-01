Le voyage du petit astronome, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Informations pratiques

Le voyage du petit astronome 8 juillet – 19 août, certains mercredis Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

inclus dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T10:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T11:00:00+02:00 – 2026-08-19T11:30:00+02:00

Un petit astronome observe le ciel et aperçoit un objet mystérieux. Curieux, il monte dans sa fusée et part à l’aventure dans l’espace ! Il découvre planètes et astéroïdes, jusqu’à se rapprocher de l’étrange objet… Que va-t-il trouver ?

Mercredis 8 et 22 Juillet à 10h et 11h

Mercredis 5 et 19 Août à 10h et 11h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}]

Conte scientifique pour les 0 – 3 ans museum famille

MOBE