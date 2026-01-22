Journée dégustation des vins de Bourgogne Ecole des Vins de Bourgogne Beaune

Journée dégustation des vins de Bourgogne

Ecole des Vins de Bourgogne 21 avenue Charles de Gaulles Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-02-21 2026-03-21 2026-11-07 2026-12-05

Les Journées dégustation ont souvent lieu un samedi. Elles ont été conçues pour vous initier, verre en main, à la méthodologie et à la pratique de la dégustation.

Apprendre à regarder, à sentir, à goûter les vins blancs, les vins rouges et le Crémant de Bourgogne et à identifier leurs arômes. La conservation, le service des vins et l’association des mets et des vins sont également abordés.

Après un bon déjeuner-dégustation, l’après-midi est consacré à la découverte des terroirs et des appellations avec une lecture de paysage dans les Grands crus de la Côte de Beaune, suivie par une dégustation commentée sur les thèmes des terroirs et des millésimes.

A l’issue de cette journée, vous serez plus à l’aise devant un verre de Bourgogne et vous commencerez à trouver les mots justes pour commenter les vins et partager vos impressions. .

Ecole des Vins de Bourgogne 21 avenue Charles de Gaulles Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée dégustation des vins de Bourgogne

L’événement Journée dégustation des vins de Bourgogne Beaune a été mis à jour le 2026-01-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)