Journée départementale de la randonnée pédestre de Côte-d’Or Centre Saint-Exupéry Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois

Journée départementale de la randonnée pédestre de Côte-d’Or

Centre Saint-Exupéry 11 Rue Joseph Lambert Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Au départ du Centre Saint-Exupéry, 4 circuits balisés de 7 km, 10 km, 14 km et 19,5 km seront proposés pour découvrir ce territoire en plein cœur de l’Auxois.

Au retour, les randonneurs pourront faire une pause au du Centre Saint-Exupéry pour découvrir le marché de producteurs et d’artisans locaux, profiter des autres animations, se restaurer et de désaltérer !

PARKINGS

Le long du mail, côté avenue Mazillier

Parrking Intermarché (en face du Centre St-Exupéry)

Parkinbg Aldi (à moins de 500 m)

PARCOURS

4 parcours libres, balisés. Inscriptions sur place.

19,5 km 464 m D+ inscriptions entre 9 h et 10 h.

14 km 320 m D+ inscriptions entre 9 h et 11 h.

10 km 163 m D+ inscriptions entre 10 h et 13 h.

7 km 110 m D+ inscriptions entre 10 h et 14 h

Petit déjeuner et ravitaillements sur les parcours (Pensez à apporter un gobelet !)

Un livret décrivant le patrimoine présent le long des itinéraires sera distribué aux participants.

ANIMATIONS

Marché de producteurs et artisans locaux, démonstrations de marche avec bâtons dynamiques, atelier Prévention santé avec Harmonie Mutuelle, visite du verger pédagogique avec les Croqueurs de Pommes, visites guidées du vieux Semur, restauration et buvette sur place…

RECOMMANDATIONS

Au cours des randonnées, pique-nique tiré du sac.

Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau.

Par respect des autres randonneurs, merci de ne pas amener votre chien avec vous.

Pour les ravitaillements, apporter un gobelet. .

Centre Saint-Exupéry 11 Rue Joseph Lambert Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 41 48 62 cote-dor@ffrandonnee.fr

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English : Journée départementale de la randonnée pédestre de Côte-d’Or

L’événement Journée départementale de la randonnée pédestre de Côte-d’Or Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)