Journée des familles Découverte du vélo Stepper Orthez
Journée des familles Découverte du vélo Stepper Orthez samedi 30 mai 2026.
Orthez
Journée des familles Découverte du vélo Stepper
Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez tester le vélo stepper en partant en balade au départ du parc Gascoin. Prêt de vélos pour 6 personnes par atelier. Proposé par l’association Sport loisirs Outdoor.
A partir de 11 ans. .
Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 46
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English : Journée des familles Découverte du vélo Stepper
L’événement Journée des familles Découverte du vélo Stepper Orthez a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coeur de Béarn
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