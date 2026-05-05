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Journée des familles Découverte du vélo Stepper Orthez

Journée des familles Découverte du vélo Stepper Orthez

Journée des familles Découverte du vélo Stepper Orthez samedi 30 mai 2026.

Adresse : Parc Gascoin

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Orthez

Journée des familles Découverte du vélo Stepper

Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Venez tester le vélo stepper en partant en balade au départ du parc Gascoin. Prêt de vélos pour 6 personnes par atelier. Proposé par l’association Sport loisirs Outdoor.

A partir de 11 ans.   .

Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 46 

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English : Journée des familles Découverte du vélo Stepper

L’événement Journée des familles Découverte du vélo Stepper Orthez a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coeur de Béarn

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