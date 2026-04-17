Chartres

Journée des familles l’épuisement parental : parlons-en !

20 Rue du Commandant Léon Chesne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 15:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Les PEP 28 et la Caf28 organisent une Journée des familles dédiée à la prévention de l’épuisement parental, pensée exclusivement pour les parents. Elle a pour objectif de sensibiliser, déculpabiliser et offrir des outils concrets pour mieux faire face aux défis du quotidien.

Cette journée se veut un espace d’écoute et de partage, offrant aux parents l’opportunité de se ressourcer, d’échanger et de découvrir des outils concrets. Pour vous offrir un temps de pause et d’échange entre parents, cette journée se déroulera sans enfant. Inscription obligatoire pour la conférence. .

20 Rue du Commandant Léon Chesne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 38 60 73 developpementdesterritoires@caf28.caf.fr

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English :

PEP 28 and Caf28 are organizing a Family Day dedicated to the prevention of parental burnout, designed exclusively for parents. The aim is to raise awareness, reduce guilt and offer practical tools to help parents cope with the challenges of everyday life.

L’événement Journée des familles l’épuisement parental : parlons-en ! Chartres a été mis à jour le 2026-04-17 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES