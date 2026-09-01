Informations pratiques

Saint-Georges-Buttavent

JOURNEE DES PEINTRES A FONTAINE-DANIEL

Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Le village de Fontaine-Daniel se transforme en galerie à ciel ouvert pour une journée artistique, festive et conviviale. Organisé par le collectif des peintres de Saint-Georges-Buttavent, l’événement est ouvert à toutes et tous.

Au programme

– Concours de peinture 9h-17h, gratuit, ouvert à tous, enfants comme adultes

Pour s’inscrire au concours, contactez l’épicerie (02 43 04 44 07) ou la mairie (02 43 00 30 39).

Remise des prix à la chapelle à 17h30

– Visite guidée de l’abbaye 11h-12h, 10.50€/personne, inscription auprès de l’Office de Tourisme

– Concert sur la terrasse de l’Epicerie à partir de 12h, au chapeau

La verrue sur le gâteau , une troupe décalée d’une quinzaine de choristes fredonnent des textes animés à mimer.

Scène ouverte l’après-midi, n’hésitez pas à venir avec vos instruments !

– Exposition de peinture à la Chapelle Saint Michel 10h-17h, gratuit

Restauration sur place

– à l’Epicerie,

– à la Porterie de L’Abbaye,

– à la crêperie Le Petit Monde

Programme complet en téléchargement .

Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 44 77

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English :

The village of Fontaine-Daniel is transformed into an open-air gallery for an artistic, festive and convivial day. Organized by the Saint-Georges-Buttavent painters? collective, the event is open to all.

L’événement JOURNEE DES PEINTRES A FONTAINE-DANIEL Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Mayenne Co